ESCLUSIVA TMW - Teramo, Cianci: "Fare punti. A gennaio inizia un altro torneo"

Inizia a fare la voce grossa il Teramo, partito in sordina ma ora pronto alla risalita in una classifica che adesso vede il Diavolo al 7^ posto, con 23 punti.

Tra i protagonisti di questa rimonta, l’attaccante Pietro Cianci, che ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

E’ iniziata la risalita del Teramo. Dopo un avvio sottotono, che bilancio si può finora tracciare?

“Siamo partiti con un gruppo nuovo, era normale vivere una fase di assestamento, poi insieme abbiamo trovato il giusto equilibrio per andare andare, tanto che adesso stiamo recuperando qualche punto. Sono periodi normali nel calcio, ora pensiamo solo a darci dentro”.

Si sta per chiudere il girone di andata: come occorre arrivare in vista del ritorno?

“A ora il nostro obiettivo è vincere quante più partite possibile da qui fino al 22 dicembre, poi a gennaio inizierà un altro campionato. E li vedremo”.

Reggina, per altro vostro prossimo avversario, già imprendibile?

“La Reggina sta facendo un campionato straordinario, niente da dire, e chiaramente affrontarla dà a noi maggiori stimoli, sono motivazioni in più. Ma ora non dobbiamo pensare alla corsa sulla Reggina, pensiamo intanto alla gara di domenica. E a fare punti”.

Non si può quindi neppure dire che per voi l’obiettivo rimanere il miglior piazzamento possibile nella griglia playoff?

“Il campionato è aperto, 22 giornate ancora da disputare sono tantissime. Se poi sarà la Reggina ad andare in B le stringeremo la mano, nulla da obiettare. Noi abbiamo solo l’obbligo di farci trovare sempre pronti”.

Reduce dalla partita contro il Bari, a casa tua. Che emozioni hai provato?

“Sono barese, sì, di Bari Vecchia, e giocare al San Nicola è quello che tutti i ragazzi vogliono, il sogno di tutto. E non si possono spiegare le emozioni che ho provato”.