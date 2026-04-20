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Foggia, esonerato Michele Pazienza. Al suo posto torna Enrico Barilari
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Il Calcio Foggia 1920, previa informazione preventiva resa come legge all’Amministrazione giudiziaria, comunica di aver sollevato Michele Pazienza dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra.
Il Calcio Foggia 1920, previa informazione preventiva resa come legge all’Amministrazione giudiziaria, comunica di aver affidato nuovamente la guida tecnica della Prima Squadra a Enrico Barilari.
Il tecnico sarà affiancato dal preparatore atletico Renzo Ricci e dall’allenatore in seconda Dino Bitetto.
Al mister Enrico Barilari e al suo staff il Club rivolge un augurio di buon lavoro, con l’auspicio di raggiungere l’obiettivo della permanenza in categoria.
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