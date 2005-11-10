Ufficiale Giosa è il nuovo tecnico della Pergolettese. Definito anche il suo staff per la stagione ventura

Lo avevamo anticipato nelle scorse settimane, ora arriva anche l'ufficialità, perché la Pergolettese ha fatto sapere di aver affidato la panchina ad Antonio Giosa, nuovo trainer gialloblù per la stagione ventura, che vedrà i lombardi ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C.

Nella nota che segue, ecco tutto lo staff tecnico:

"La U.S. Pergolettese comunica la definizione dello staff tecnico della Prima Squadra per la stagione sportiva 2026/27!

Mattia Maggioni proseguirà il proprio percorso in gialloblù come Preparatore dei Portieri, confermando la continuità del lavoro svolto nella scorsa stagione.

Cristian Nicolò Biasucci ricoprirà il ruolo di Match Analyst.

Antonio Giosa assume la guida tecnica della Prima Squadra nel ruolo di Allenatore.

Alessandro Cazzamalli entra a far parte dello staff gialloblù come Allenatore in Seconda.

La società rivolge ad Antonio, Alessandro e Cristian il più caloroso benvenuto e augura a Mattia un proficuo proseguimento del suo percorso all’interno del Club.

A tutti loro, buon lavoro e in bocca al lupo per la nuova stagione!".