Giudice Sportivo Serie C, squalificati 22 giocatori. Stangata per Scaglia

Fonte: www.tuttoc.com

Il Giudice Sportivo, in seguito all'ultima giornata di campionato e in base alle risultanze degli atti ufficiali, ha deliberato le seguenti sanzioni disciplinari relativi ai calciatori di Serie C:

CALCIATORI ESPULSI:

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE:



SCAGLIA FILIPPO (MONZA) per aver volontariamente colpito con una gomitata al volto un avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:



RUSSO RAFFAELE (ALBISSOLA) per aver colpito con una tacchettata al viso un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:



MEZAVILLA SARTORIO ADRIANO (JUVE STABIA) per comportamento gravemente scorretto verso un avversario durante la gara (r.A.A.).



VITIELLO ROBERTO (JUVE STABIA) per comportamento gravemente scorretto verso un avversario durante la gara.



OFFREDI DANIEL (TRIESTINA) perché, in qualità di portiere, giocava il pallone con le mani fuori dall'area di rigore impedendo la segnatura di una rete.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE:



TARTAGLIA ANGELO (NOVARA) per proteste verso l'arbitro e per condotta non regolamentare.

CALCIATORI NON ESPULSI:

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA'IN AMMONIZIONE (X INFR):



PESCE SIMONE (FERALPISALÒ)



PAOLI LORENZO (VIS PESARO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR):



ARBOLEDA CHRISTIAN (ARZACHENA)



PADOVAN STEFANO (CASERTANA)



MARIN VLADUT NICOLAE (CUNEO)



SAID MHANDO CARTE (CUNEO)



MASUCCI GAETANO (PISA)



RISALITI GIACOMO (PONTEDERA)



CANDELLONE LEONARDO (PORDENONE)



IOIME RAFFAELE (POTENZA)



MATERA ANTONIO (POTENZA)



GERMINIO GABRIELE (RENDE)



VIVACQUA FRANCESCO (RENDE)



DI LIVIO LORENZO (ROBUR SIENA)



DE GRAZIA LORENZO (TERAMO)



CAMILLERI VINCENZO (VIBONESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)



SILVESTRI AMEDEO (CAVESE)



CINAGLIA DAVIDE (NOVARA)



FOLORUNSHO IJIENUA MICHAEL (VIRTUS FRANCAVILLA)



ROSSI JACOPO (VIRTUSVECOMP VERONA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



ABDALLAH BASIT (AREZZO)



GIRON MAXIME FRANCOIS (BISCEGLIE)



DE RISIO CARLO (CATANZARO)



DAVI GUIDO (GUBBIO)



LO PORTO ALESSIO (GUBBIO)



CANOTTO LUIGI (JUVE STABIA)



COCCOLO LUCA (JUVENTUS U23)



ARMELLINO MARCO (MONZA)



GAETA DANILO (PAGANESE)



BONETTO MATTIA (RENDE)



SABATO ROBERTO (RENDE)



SQUILLACE TOMMASO (SICULA LEONZIO)



MAZZOCCHI SIMONE (SUDTIROL)



TURCHETTA GIANLUCA (SUDTIROL)



MARACCHI FEDERICO (TRIESTINA)