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Il Latina in casa della capolista Spezia, Volpe: "In campo con rispetto, ma senza paura"

Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 07:50Serie C
24.10.2026 07:50Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Il tecnico del Latina Gennaro Volpe ha commentato in conferenza stampa la sfida alla capolista Spezia di oggi: "Arriviamo a questa partita con due vittorie che ci hanno dato fiducia ma soprattutto la consapevolezza che il lavoro quotidiano sta andando nella direzione giusta. Affrontiamo una squadra forte, che merita la classifica che ha, e in uno stadio importante. Per noi è un bel banco di prova, ma anche un’opportunità per misurarci con una squadra di alto livello. Ci arriviamo con rispetto, ma senza paura.

Dovremo essere bravi a leggere i diversi momenti della partita, mantenere le distanze giuste e non concedere loro campo e situazioni in cui possono esprimere le loro qualità. Ma non possiamo pensare soltanto a difenderci: dovremo avere il coraggio di giocare, essere aggressivi quando ci sarà la possibilità e sfruttare bene gli spazi che ci concederanno. Contro squadre di questo livello devi sbagliare il meno possibile, ma devi anche avere la personalità per provare a fargli male.

oglio vedere un Latina coraggioso, organizzato e consapevole delle proprie qualità. Una squadra che sappia soffrire quando sarà necessario, ma che non rinunci mai a giocare e a cercare le proprie opportunità. L’equilibrio sarà fondamentale. Voglio vedere una squadra che lotta su ogni pallone, che si aiuta e che gioca da gruppo. Dovremo essere noi stessi, con personalità e la voglia di andare a prenderci qualcosa di importante".

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