Latina, Volpe: "La squadra ha dimostrato di poter trasmettere emozioni ai nostri tifosi"

In vista della gara contro la Vis Pesaro, il tecnico del Latina Gennaro Volpe ha commentato: "Arriviamo da una vittoria importante, che ci ha dato morale e fiducia, ma adesso dobbiamo essere bravi a dare continuità. Giocare in casa deve darci forza. È chiaro che gli impegni ravvicinati richiedono energie e capacità di recupero, ma non devono diventare un alibi. Dovremo mettere in campo la stessa fame, la stessa determinazione e la voglia di continuare il nostro percorso.

La Vis è una squadra che merita grande rispetto, indipendentemente dalla classifica. In questo campionato non esistono partite facili e sarebbe un errore pensare che la posizione possa rendere la gara più semplice. Dovremo affrontarla con attenzione, umiltà e personalità, cercando di imporre il nostro gioco, ma sapendo anche leggere i momenti della partita. La cosa più importante è concentrarci su quello che dobbiamo fare noi.

Credo che questa squadra abbia dimostrato di avere dei valori, di poter giocare un buon calcio e di poter trasmettere emozioni ai nostri tifosi. Noi dobbiamo continuare a dimostrarlo sul campo, attraverso le prestazioni, l'impegno e la voglia di lottare su ogni pallone. Non facciamo promesse, ma garantiamo che daremo tutto quello che abbiamo per questa maglia e per questa città. Mi auguro che il nostro pubblico continui a starci vicino, perché quando il Francioni ci spinge e remiamo tutti nella stessa direzione, possiamo trovare qualcosa in più".