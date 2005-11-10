Lo straordinario campionato dell'imbattuto Spezia, la Reggiana ad alti e bassi, il Pescara in ripresa, il Ravenna e Ronaldinho, la sorpresa Grosseto, la Pianese che non decolla. Tanti i temi che porta alla ribalta il Girone B di Serie C, ma troppo spesso ci si dimentica di un'altra formazione che sta brillando, dopo un'estate difficile; a chi ci riferiamo? Al Latina, al momento decimo in classifica e reduce dalla vittoria sul Campobasso.

Il miracolo Volpe? No, una realtà.

Tra i principali fautori di quello che sta facendo il Latina, è inutile negarlo, c'è Gennaro Volpe, l'allenatore che solo 11 mesi fa è approdato in nerazzurro, quando la formazione pontina - al tempo - militava nel Girone C ed era al terzultimo posto della graduatoria. La salvezza sembrava impossibile, ma non solo è arrivata con 42 punti e un 13° posto finale, a essa si è pure unita la finale di Coppa Italia di categoria; il rinnovo contrattuale fino al 2028 era il minimo che il club potesse fare per proseguire un certo percorso. Che si poneva su strada impervia. Sia chiaro, il trainer ha a disposizione una buona squadra, ma non una corazzata, non una formazione che ha i riflettori riservati alle cosiddette big, eppure l'ha resa solida, competitiva, capace di rendere oltre le aspettative e dare risposte eccellenti anche nei momenti duri: organizzazione, idee e lavoro le caratteristiche di questo Latina, che si vedono anche oltre i risultati che possono emergere. Persino l'addio di Giacomo Parigi è stato sopperito con le idee del tecnico.

Insomma, i pontini si sono costruiti la propria competitività.

Il lavoro all'ombra di un nome. Ma ora brilla di luce propria.

Quella di Latina non è certo la sua prima esperienza, si ricorda anche quella a Lecco, ma serviva forse quella scossa data dall'avventura nel Lazio per far sì che il mondo del calcio non associasse più il suo nome solo alla Virtus Entella. Del club chiavarese è stato giocatore dal 2011 al 2016 e poi allenatore, tra giovanili e prima squadra, dal 2017 al 2023, ma ha saputo andare oltre, ha provato in tutti i modi - senza però mai far rumore - a far capire che era altro, che in lui c'era molto altro. E forse questo, adesso, si è capito; come si è capito che finora ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato.