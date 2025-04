Ufficiale Latina, fatale la sconfitta contro il Trapani: esonerato l'allenatore Boscaglia

vedi letture

Serie C

ieri alle 19:19 Serie C

Costa cara a Roberto Boscaglia la sconfitta contro il Trapani. Il Latina ha infatti comunicato l'esonero dell'allenatore. Ecco la nota ufficiale diffusa dal club pontino: "Il Latina Calcio 1932 comunica di aver sollevato Roberto Boscaglia dall’incarico di allenatore della prima squadra e Antonello Capodicasa dal ruolo di allenatore in seconda.

La società ringrazia entrambi per l’impegno profuso nel corso della loro esperienza in nerazzurro e augura loro le migliori fortune per il futuro professionale. Nei prossimi giorni sarà annunciata la nuova guida tecnica", scrivono i nerazzurri.

Il Latina era rimasto in dieci per l’espulsione di capitan Di Livio a inizio secondo tempo, poi nel finale sono arrivate le reti di Hraiech e Ruggiero. Questa sconfitta complica notevolmente i piani salvezza dei nerazzurri, fermi a 28 punti in classifica.