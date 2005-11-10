Lipani resta al Latina: esercitato il riscatto dalla Virtus Entella
Iacopo Lipani è ufficialmente un nuovo giocatore del Latina a titolo definitivo. Dopo l'esperienza vissuta nell'ultima stagione in prestito, il club pontino ha deciso di puntare ancora sul centrocampista, esercitando l'opzione per l'acquisto.
Trasferimento definitivo
A ufficializzare l'operazione è stata la Virtus Entella, proprietaria del cartellino del giocatore fino a questa estate, che ha comunicato la trasformazione del prestito in cessione a titolo definitivo.
Si chiude così il percorso di Lipani con la maglia biancoceleste, dopo gli anni trascorsi nel club ligure e la parentesi positiva al Latina. Per il centrocampista si apre ora una nuova fase della carriera, con il Latina che ha deciso di investire su di lui a titolo definitivo, confermandone il ruolo nel progetto tecnico per la prossima stagione.
Questa la nota ufficiale del club: "La Virtus Entella comunica che il trasferimento del calciatore Iacopo Lipani al Latina è stato trasformato da temporaneo a titolo definitivo".