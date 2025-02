Ufficiale Milan Futuro, esonerato il tecnico Daniele Bonera. Tassotti rimarrà in organico

AC Milan comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore di Milan Futuro Daniele Bonera.

A Daniele va il ringraziamento di tutta la Società per l'impegno, la professionalità e la passione con cui ha affrontato questa esperienza da allenatore responsabile. Il Club augura a Daniele il meglio per il suo futuro come uomo e come professionista.

AC Milan comunica, inoltre, che Mauro Tassotti continuerà il suo percorso all'interno del Club e dello staff di Milan Futuro.

Decisiva per il tecnico rossonero la sconfitta interna subita in questo weekend contro il Pescara. Di seguito il quadro completo del 28° turno di campionato (Serie C, Girone B) e la classifica:

Pineto-Vis Pesaro 1-1

43' Cannavò (VP), 47' Bruzzaniti (P)

Carpi-Pianese 0-1

74' Da Pozzo

Gubbio-Legnago Salus 0-3

68' Casarotti, 86' Svidercoschi, 88' Basso Ricci

SPAL-Campobasso 0-2

4' Di Nardo, 48' Pellitteri

Milan Futuro-Pescara 2-3

6' Camarda (M), 18' rig. Bentivegna (P), 56' Coubis (M), 70' Brosco (P), 87' Lancini (P)

Ascoli-Ternana 0-3

12' Corradini, 17' Cianci, 49' Curcio

Torres-Pontedera 1-0

43' Carboni

Virtus Entella-Perugia 1-0

90’+2’ Karic

Sestri Levante-Lucchese 1-1

16' Rizzo (L), 35' Brunet (SL)

Lunedì 24 febbraio

Ore 20:30 - Rimini-Arezzo

CLASSIFICA: Virtus Entella 61, Ternana 57 (-2 punti), Torres 56, Vis Pesaro 50, Pescara 50, Pianese 44, Arezzo 40*, Pineto 39, Rimini 37 (-2 punti)*, Gubbio 34, Pontedera 33, Campobasso 33, Ascoli 33, Carpi 32, Perugia 29, Lucchese 230, SPAL 24 (-3 punti), Milan Futuro 22, Sestri Levante 20, Legnago 19

* una gara in meno