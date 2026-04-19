Nubifragio terminato. Lecco-Lumezzane prende il via con 30' di ritardo
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È appena iniziata Lecco-Lumezzane, match della 37ª giornata del campionato di Serie C (Girone A).
La sfida del 'Rigamonti - Ceppi' sarebbe dovuta iniziare alle 14:30 come tutte le altre del raggruppamento, ma il nubifragio che ha colpito la città lombarda ha portato il direttore di gara, il Signor Gianluca Sacchi della sezione di Macerata, ad attendere che le condizioni metereologiche migliorassero.
Adesso ci siamo. La gara ha preso il via.
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