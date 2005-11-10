Ufficiale Pergolettese, c'è il rinnovo di capitan Arini: sarà gialloblù per la sesta stagione

"L’U.S. Pergolettese comunica con immenso piacere il rinnovo annuale del contratto con il capitano Mariano Arini (’87). Per l’inossidabile centrocampista, sarà la sua sesta stagione consecutiva alla Pergolettese; un grande segno di amore e di attaccamento ai colori gialloblù. Un esempio di professionismo che dovrà essere modello da seguire per tutti i giovani che vogliono intraprendere la carriera da calciatore.

Dalla Pergolettese: Grazie Capitano".

Con questa nota il club lombardo ha annunciato il prolungamento dell'esperto centrocampista arrivato dall'Arezzo nel 2021. Il quasi quarantenne giocatore in questi anni ha collezionato 184 presenze, con cinque reti all'attivo, con la formazione lombarda che è diventata quella in cui ha giocato maggiormente - più anche di Avellino e Cremonese dove ha superato le 100 gare - nella sua carriera.