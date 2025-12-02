Pergolettese, Arini sull'esonero di Curioni: "Una sconfitta per tutti. Le colpe vanno condivise"

L'esperto centrocampista, e capitano, della Pergolettese Mariano Arini in un'intervista a La Provincia ha parlato del momento della squadra e dell'esonero del tecnico Giacomo Curioni arrivata a fine novembre. "Purtroppo stiamo attraversando un momento difficile, il più complicato da quando vesto questi colori. Anche nelle stagioni passate abbiamo avuto dei momenti negativi, ma mai così lunghi. - spiega Arini - Dodici partite senza riuscire a vincere sono tante. Dobbiamo cercare una vittoria a tutti i costi, che potrebbe ridare morale e far cambiare il vento".

Il classe '87 si rammarica per le troppe disattenzioni che hanno tolto punti e fiducia alla squadra: "Ci sono state gare in cui avremmo meritato di raccogliere qualcosa in più. In altre, sono state nostre disattenzioni a impedirci di fare risultato. - prosegue il capitano gialloblù - In un campionato equilibrato come quello di quest’anno, bastano un errore o un episodio per spostare l’esito di un incontro. Nelle ultime settimane, poi, è subentrato anche l’aspetto mentale, come era normale che fosse dopo tante partite senza vittoria".

Infine il pensiero sull'esonero del tecnico: "Mi dispiace molto per mister Curioni, che è una brava persona e un grande lavoratore. Il suo esonero è la sconfitta di tutti. Nel calcio, si sa, a pagare è sempre l’allenatore, ma le colpe vanno divise tra tutte le componenti".