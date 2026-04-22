Perugia, col Forlì per la salvezza e non solo. Può essere l'ultima di Tedesco in panchina
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Quella contro il Forlì sarà una gara importante sotto molteplici aspetti per il Perugia. In primis perché servirà vincerla per conquistare l'aritmetica salvezza in Serie C. Poi perché potrebbe essere l'ultima con il Grifo sul petto per molti tesserati. Iniziando dal tecnico.
Stando, infatti, a quanto riportato da CalcioGrifo Giovanni Tedesco, allenatore approdato al 'Curi' lo scorso dicembre avrebbe deciso di chiudere la sua esperienza sulla panchina umbra al termine della stagione.
Con l'allenatore palermitano al timone il Perugia in questa stagione ha messo a referto 8 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte. Con una media punti per partita di 1,31.
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