Perugia, in corso il completamento del passaggio di proprietà. Gaucci presidente

Il Perugia ha emesso una nota ufficiale per fare il punto sul passaggio di proprietà del club dall'argentino Javier Faroni alla cordata capeggiata da Alessandro Gaucci che assumerà il ruolo di nuovo presidente della società umbra.

La nota del Perugia sulla cessione

AC Perugia Calcio comunica che sono in corso di completamento tutte le attività funzionali al passaggio di proprietà di Perugia Futbol Srl, che detiene l’intero pacchetto societario del Club.

Ricordiamo che nei complessivi accordi già sottoscritti è prevista la modifica dell’attuale organo amministrativo gestionale del Club, con la nomina di un nuovo Cda che, in base a quanto già comunicato, vedrà quindi assumere la carica di Presidente da Alessandro Gaucci, figura centrale nel progetto del Perugia attuale e futuro, che del resto da due mesi ha già assunto l’intera gestione sportiva.

Alessandro Gaucci ha guidato proficuamente il lavoro che, in vista del completamento del closing, tutte le parti stanno svolgendo insieme, con l’obiettivo di raggiungere risultati all’altezza della storia e delle aspettative del Perugia, della sua tifoseria e della città.