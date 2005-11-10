Perugia, Gaucci annuncia il closing: "Entro la prossima settimana si farà. C'è un fondo solido"

Dopo le furenti dichiarazioni a margine del match perso contro il Vado, nel quale aveva attaccato duramente l'operato dell'arbitro del confronto, in casa Perugia è tornato a parlare Alessandro Gaucci, che stavolta si è però concentrato sul closing e sulla nuova società che si costituirà.

Davanti alle telecamera di Umbria tv, come si legge su calciogrifo.it, son state queste le sue parole: "Io closing si farà questa o la prossima settimana, non ci sono dubbi: in questi casi alcuni slittamenti sono normali ma la persone non capiscono e mi dispiace. Anche in base ai nuovi regolamenti vanno presi in considerazione tantissimi aspetti, ma la nuova società è sufficientemente forte per costruire un progetto importante e possibilmente vincente. Se sarà una famiglia italiana proprietaria di un fondo estero? È una verità che si saprà a breve, manca una settimana. Gli investitori sono molteplici quando di mezzo ci sono i fondi. È un fondo solido".

E tornando sullo sfogo post vado: "Non cambierei le espressioni che ho utilizzato, io devo difendere il Perugia da quello che accade. Sono accaduti fatti gravi e mi sono sacrificato con il rischio di una squalifica pesante per far accendere i riflettori sul Perugia, era l’unica maniera per essere ascoltato. Non ho mai pensato di generalizzare sulla classe arbitrale, lo scopo era alzare i toni e fare in modo che l’arbitro e il quarto uomo venissero messi alla gogna pubblica come loro hanno fatto con noi danneggiandoci".