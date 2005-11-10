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Perugia, niente da fare per Gaucci: la Corte Sportiva d’Appello conferma inibizione fino a gennaio

Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 17:11Serie C
29.10.2026 17:11Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Come si evince da una nota diffusa dalla FIGC, "la Seconda Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il reclamo della società A.C. Perugia Calcio, confermando la sanzione dell’inibizione a tutto il 13 gennaio 2027 e l’ammenda di 500 euro inflitta ad Alessandro Gaucci in relazione alla gara Perugia-Vado dello scorso 11 ottobre, valida per la 9ª giornata del campionato di Serie C. Gaucci era stato sanzionato per aver tenuto una condotta ingiuriosa e gravemente irriguardosa nei confronti del quarto ufficiale e di un collaboratore della Procura Federale" (CLICCA QUI per consultare il dispositivo).

Ricordiamo che le parole incriminate risalgono alla conferenza post gara: "Mi spaventa vedere che il mio nome dà fastidio, un arbitro come quello di oggi è sicuramente in malafede, non dovrebbe più arbitrare una partita. Ci devono rispettare come noi rispettiamo loro, e la questione non è tanto negli errori, quanto nell’atteggiamento. Quando eravamo in Serie A Collina e Rocchi ti parlavano, loro no", aveva dichiarato.

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