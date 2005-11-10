Perugia, tegola Bartolomei: si è operato alla caviglia. Almeno tre mesi di stop

Per l’esperto centrocampista Paolo Bartolomei il 2026 termina anzitempo. Il classe ‘89, in forza al Perugia dove in questa stagione non è ancora sceso in campo, è stato infatti operato al calcagno e dovrà restare fermo per almeno tre mesi come sottolinea il club in una nota.

Il comunicato del Perugia su Bartolomei

AC Perugia Calcio comunica che questa mattina (giovedì 15 ottobre) nella clinica Lami, il calciatore Paolo Bartolomei è stato sottoposto ad intervento chirurgico per un disturbo legato al morbo di Haglund, con asportazione di una parte ossea del calcagno che creava dolori al tendine d’Achille della caviglia sinistra. L’operazione, eseguita dal prof. Giuliano Cerulli, coadiuvato dal dott. Alessandro Cirimbilli e dalla dott.ssa Enxhi Zorba, è durata circa mezzora ed è perfettamente riuscita. Paolo Bartolomei è stato dimesso nel pomeriggio.

Il calciatore, che sino al giorno dell’operazione si è allenato con la squadra, sarà ora assistito nel programma di riabilitazione. I tempi di recupero sono stimati in 3 mesi.

A Paolo l’affettuoso augurio di una pronta ripresa da parte del Perugia Calcio e di tutto l’ambiente biancorosso.