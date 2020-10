Piacenza, buone notizie sul fronte medico: nessuna nuova positività al Covid-19

Tra le squadre maggiormente colpite dal Covid-19, in Serie C, c'è sicuramente stato il Piacenza, che hanno annoverato sei positivi negli ultimi 10 giorni: quattro giocatori, il mister e un dirigente.

Ma la situazione è in fase di miglioramento, come ha reso noto il club mediante il comunicato che di seguito riportiamo: "Piacenza Calcio 1919 informa che i tamponi eseguiti ieri sul gruppo squadra hanno dato esito negativo. Rimangono in isolamento, ma in prospettica risoluzione, i sei tesserati risultati positivi al virus SARS-CoV-2".