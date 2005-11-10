Picerno, col Barletta la terza sconfitta di fila: riflessioni in corso sul tecnico De Luca

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Picerno, col Barletta la terza sconfitta di fila: riflessioni in corso sul tecnico De LucaTMW
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Paolo Lora Lamia
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ieri alle 22:34Serie C
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18.10.2026 22:34Serie C
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Anche il Picerno potrebbe voltare pagina in termini di guida tecnica. Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Barletta, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sono in corso da parte della dirigenza riflessioni riguardo alla posizione dell'allenatore Claudio De Luca.
La squadra ha attualmente 12 punti in classifica e viene da 3 sconfitte consecutive. Risultati che stanno portando i dirigenti del club a mettere fortemente in discussione l'operato del mister, al di sotto delle loro aspettative.
Fonte: Claudia Marrone
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