Picerno-De Luca, dopo l'esonero può arrivare la risoluzione: il trainer valuta la proposta della Turris

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Picerno-De Luca, dopo l'esonero può arrivare la risoluzione: il trainer valuta la proposta della TurrisTMW
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Claudia Marrone
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Oggi alle 15:26Serie D
autore Claudia Marrone
10.11.2026 15:26Serie D
A poco meno di un mese dal suo esonero dalla compagine di Serie C, il tecnico potrebbe ripartire dalla categoria inferiore
TUTTOmercatoWEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
È stato esonerato lo scorso 20 ottobre dal Picerno, ma il tecnico Claudio De Luca è pronto a ripartire. Sfruttando la nuova normativa che consente ai tecnici esonerati entro il 20 dicembre di tornare immediatamente in panchina, il trainer, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, potrebbe approdare alla Turris, in Serie D: sono infatti in corso i dialoghi tra le parti, con il club corallino alla ricerca del nuovo allenatore dopo l'addio con Giampà. Dall'accordo siamo probabilmente ancora lontani, ma i contatti si sono infittiti.
Il Picerno, dal canto suo, non si opporrà all'eventuale matrimonio, e libererà De Luca da qualsiasi vincolo contrattuale. Non resta dunque che attendere.
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