Picerno-De Luca, ecco la nuova separazione: il tecnico è stato esonerato dal club

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Picerno-De Luca, ecco la nuova separazione: il tecnico è stato esonerato dal clubUfficiale
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Claudia Marrone
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autore Claudia Marrone
20.10.2026 14:14Serie C
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© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Ne avevamo parlato già domenica sera, ora arriva l'ufficialità del tutto: Claudio De Luca non è più l'allenatore del Picerno, che ha optato per esonerare il mister.
Questa, la nota ufficiale:
"L’AZ Picerno comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il tecnico Claudio De Luca.
La società desidera ringraziare mister De Luca per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno dimostrati nel corso degli anni trascorsi a Picerno.
A lui vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera professionale e per il futuro personale".
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