Picerno-De Luca, ecco la nuova separazione: il tecnico è stato esonerato dal club

Ne avevamo parlato già domenica sera, ora arriva l'ufficialità del tutto: Claudio De Luca non è più l'allenatore del Picerno, che ha optato per esonerare il mister.

Questa, la nota ufficiale:

"L’AZ Picerno comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il tecnico Claudio De Luca.

La società desidera ringraziare mister De Luca per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno dimostrati nel corso degli anni trascorsi a Picerno.

A lui vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera professionale e per il futuro personale".