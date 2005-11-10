Da un anno all'altro: l'ottobre nero di De Luca. Due esoneri dal Picerno in questo mese dell'anno

Un weekend che ha avuto parecchie vittime, quello che si è da poco concluso, perché sono fioccati diversi esoneri tra i club di Serie C, ultimo in ordine cronologico quello di Claudio De Luca, che non è più l'allenatore del Picerno.

Da un anno all'altro, l'ottobre da incubo dell'allenatore.

Era il 12 ottobre 2025 e De Luca, nominato in estate come nuovo allenatore dei rossoblù, veniva esonerato; la conduzione tecnica della prima squadra era stata momentaneamente affidata a Guido Di Deo, poi venne scelto Valerio Bertotto. Esperienza poco felice, però, ed ecco dunque che il club, cinque mesi dopo - era il 10 marzo 2026 - richiama De Luca; arriva la salvezza, obiettivo primario della passata stagione, e il 21 maggio la conferma dell'allenatore e del suo staff. Il torneo in corso, però, inizia tra alti e bassi, ed ecco dunque che si arriva al ko di domenica, fatale per il futuro del trainer, che a quanto pare non vede in ottobre un mese fortunato.

Chi adesso al suo posto?

Da più parti è rimbalzato il profilo di Fabio Prosperi come possibile scelta, ma per il momento non arrivano conferme in merito. La società, comunque, è lavoro per trovare in tempi celeri una soluzione, sfruttando anche il fatto che il prossimo confronto sarà lunedì. Contro la Salernitana, altra compagine con diverse incognite.