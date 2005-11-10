Picerno, Greco sull'FVS: "D'accordo con Criscitiello. Meglio un errore arbitrale"

Il dibattito sull'utilizzo dell'FVS in Serie C continua a farsi sentire. Dopo le perplessità espresse dal presidente della Folgore Caratese, Michele Criscitiello, ai microfoni della radio ufficiale di TuttoMercatoWeb.com, anche Vincenzo Greco, direttore generale del Picerno, ha condiviso le criticità del sistema di revisione arbitrale.

"Ho ascoltato attentamente l'intervista del presidente Criscitiello e posso assicurarle che condivido le sue parole. Non soltanto per quanto riguarda la tecnologia FVS, ma anche rispetto alle strutture, agli investimenti necessari per migliorare la Serie C e alla gestione delle società. Apprezzo molto gli sforzi compiuti in questi anni dalla presidenza della Lega Pro, con Matteo Marani e tutto il suo gruppo di lavoro, per dare maggiore importanza al campionato. I risultati di questo impegno si vedono. Sull'FVS, però, esprimo anch'io le mie perplessità, soprattutto per la qualità delle immagini a disposizione. Sappiamo che in Serie C non tutti i campi consentono alle telecamere di riprendere le azioni di gioco in maniera ottimale. Di conseguenza, possono nascere dubbi che la tecnologia non riesce a risolvere.

L'esempio più recente che mi viene in mente è il gol annullato a Cicerelli durante Potenza-Catania. Ero presente allo stadio e le immagini non hanno consentito all'arbitro di valutare con chiarezza se la posizione del giocatore fosse o meno irregolare. In situazioni del genere ci si rende conto dei limiti dello strumento. D'altra parte, cerchiamo giustamente di velocizzare il gioco, applicando i cinque secondi nelle rimesse laterali e da fondo campo e prestando attenzione ai tempi di intervento dei sanitari. Poi, però, rischiamo di perdere cinque, sei o sette minuti per valutare un episodio dubbio, senza riuscire necessariamente a recuperare quel tempo. Sono quindi d'accordo con Criscitiello: preferirei accettare l'eventualità di un errore arbitrale e destinare le risorse impiegate per l'FVS ad altri interventi che ritengo più utili per il nostro campionato e per le nostre società".