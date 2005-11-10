Picerno, Greco sul mercato: "Eventuali partenze, saranno compensate. Ma non ci sono esigenze"

Intervenuto in diretta su Antenna Sud, dopo il pari contro il Bari, il Direttore Sportivo del Picerno, Vicenzo Greco, ha fatto il punto della situazione sulla squadra rossoblù.

L'analisi di questa prima parte di stagione.

"Siamo partiti bene facendo tre vittorie consecutive all’inizio del campionato - dice il dirigente -, con dei risultati importanti. La squadra ha avuto poi un andamento alquanto negativo perché in sette partite abbiamo vinto solo con l'Audace Cerignola. È una squadra che ha subito tanti gol: una media di due gol a partita. Abbiamo deciso di cambiare allenatore per dare un messaggio alla squadra, e con l’avvento di Di Deo siamo una squadra meno offensiva ma più equilibrata. È una squadra più pragmatica in grado di sfruttare le occasioni e i giusti momenti della gara”.

Nessuna fretta in vista del mercato.

La nota finale va poi al mercato di gennaio: "La nostra squadra è abbastanza completa. Magari ci sarà qualche richiesta per chi sta facendo bene, perché già quest’estate abbiamo rinunciato a delle proposte interessanti. Se ci saranno delle partenze le andremo a compensare con delle entrate. In questo momento non abbiamo esigenza di rinforzare la rosa perché secondo noi è abbastanza competitiva. A gennaio sono abituato a lavorare già in vista della prossima stagione piuttosto che a puntellare la rosa".