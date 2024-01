Ufficiale Pontedera, torna fino al termine della stagione Lorenzo Peli in prestito dall'Atalanta

L’US Città di Pontedera è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Peli.

Lorenzo, esterno completo schierabile su entrambe le corsie, classe 2000, torna a vestire la maglia granata dopo l’esperienza nella seconda parte della scorsa stagione, in cui si era messo in evidenza con 4 gol e 1 assist in 13 presenze. Prodotto del vivaio dell’Atalanta, società che ne detiene il cartellino, può vantare 11 presenze in Serie B con il Como nella stagione 2021/22. In questa prima metà di campionato ha collezionato 13 presenze, 2 gol e 1 assist nelle file dell’Ancona. Lorenzo indosserà la maglia numero 15.