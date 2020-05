Pro Vercelli, Varini: "Ci attendono tempi duri. La C non va cancellata, ma defiscalizzata"

Il direttore sportivo della Pro Vercelli Massimo Varini dalle colonne de La Stampa ha parlato delle possibile riforma dei campionati che coinvolgerebbe Serie B e C: “Credo che la soluzione più semplice per riformare la Serie C sia la defiscalizzazione e la trasformazione in un campionato semiprofessionistico. Chi punta alla Serie B sa che deve attrezzarsi e investire, mentre le altre possono fare un campionato onorevole e sopravvivere senza patemi. Cancellare la Serie C è assurdo. - continua Varini – In questo momento stiamo facendo proiezioni sulla prossima stagione che sarà difficile per tutti, ci attendono tempi duri, e stiamo accelerando per diventare autosufficienti puntando ancora di più sui giovani da valorizzare. Credo che nella prossima stagione giocheremo a lungo a porte chiuse e in più caleranno ulteriormente gli sponsor. Al momento l’unica entrata certa è legata ai minutaggi dei giovani”.