Reggiana, almeno due cordate interessate all'acquisto del club. Il punto della situazione

La Reggiana è al centro dell’interesse di diversi gruppi che sarebbero pronti a bussare alle porte della proprietà per acquistare il pacchetto di maggioranza del club con uno di questi che sarebbe pronto a formalizzare la prima proposta ufficiale.

Dalla Repubblica Ceca l’interesse maggiore

Come riferito da Telereggio si tratterebbe di un gruppo straniero legato al Dukla Praga, storico club ceco che attualmente milita in seconda divisione. Il presidente del club, accompagnato da due collaboratori e da un rappresentante di un fondo d’investimento, sarebbe già stato a Reggio nei giorni scorsi per visionare gli impianti e avere un primo incontro. Dietro questo gruppo potrebbe esserci Matej Turek, azionista di maggioranza del Dukla, che in estate aveva parlato di voler acquisire altri club all’estero anche se al momento non ci sono conferme pubbliche.

Le altre piste

Un’altra pista sarebbe quella riconducibile a un gruppo che vede coinvolti due ex volti noti della Serie A come Ivan Cordoba e Ze Maria, ma ci sarebbe anche un’opzione legata a investitori locali con una cordata capeggiata da Giuseppe Reggiani che ha già avuto un colloquio allo stadio con Corrado Baldini, uomo incaricato dalla società per individuare nuovi acquirenti. Sullo sfondo infine ci sarebbe anche una potenziale proposta di Enrico Preziosi che potrebbe dunque tornare nel mondo del calcio dopo le esperienze con Como e Genoa.