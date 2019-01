Ai microfoni della Gazzetta del Sud, Giuseppe Praticò, membro del consiglio d'amministrazione della Reggina, ha parlato dell'imminente passaggio di proprietà del club amaranto dalle mani della P&P a quelle della M&G: "Stiamo lavorando per chiudere in fretta una trattativa da me stesso curata fin dai primi di dicembre; a Gallo andrà la quasi totalità delle quote, circa il 97%. Ho allacciato io il discorso con Luca Gallo e mi ha fatto subito una buona impressione, ha progetti importanti, è una persona seria e ambiziosa". Lo riporta reggionelpallone.it.