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Tra i rinnovi del Vado c'è anche quello di Vita: sarà tra i protagonisti della Serie C
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Con la nuova stagione ormai alle porte, il Vado è lavoro per i nuovi innesti da apporre alla rosa che affronterà il campionato di Serie C, ma ci sono anche dei rinnovi da dover completare. Tra questi, quello di Diego Vita, che proprio quest'oggi ha prolungato il proprio contratto con la formazione ligure.
Che lo hanno annunciato a mezzo social:
"𝑪𝒆𝒓𝒕𝒆 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒆 𝒎𝒆𝒓𝒊𝒕𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒂𝒓𝒆 ✨
Diego Vita ancora in rossoblù per la prossima stagione di Serie C 2026/2027 ❤️".
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