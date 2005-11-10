La Salernitana conferma Cosmi: "Ripartiamo con un clima più sereno verso i nostri obiettivi"

Un momento sicuramente delicato quello che sta vivendo la Salernitana, ma per il momento, su precisa volontà della proprietà, Serse Cosmi mantiene la panchina: nessun esonero immediato, non almeno adesso. E anzi, proprio l'allenatore, alla ripresa degli allenamenti, ha fatto il punto della situazione, parlando attraverso i canali ufficiali del club:

"Il calcio è una passione travolgente. Con questo spirito, desidero fare chiarezza sugli eventi seguiti alla gara di sabato sera. Dopo la conferenza stampa post-partita, c'è stato un momento di confronto con un giornalista. Come tutti, ero amareggiato per il risultato.

Unita all'adrenalina post-partita, questa delusione ha influenzato i miei toni in modo acceso e non ottimale. Come molti sanno, vivo con istintività ed enorme passione il mio lavoro, specialmente in una piazza unica e calorosa come Salerno. Questa intensità è la mia forza ma riconosco che in alcuni casi può portare a reazioni che dovrebbero essere differenti. Nonostante le scorse settimane siano state impegnative e contraddistinte da attacchi personali talvolta difficili da gestire, benché avessi percepito un clima teso fin dai primi minuti di gioco, accetto la piena responsabilità di aver risposto in modo inadeguato. Anche nei momenti di maggiore stress è importante restare concentrati sui valori positivi dello sport e sull'importanza del nostro ruolo. Sono sinceramente dispiaciuto anche per la proprietà e tutta la società che sono fiero di rappresentare: per questo, il mio desiderio più grande è che questo episodio si chiuda qui. È fondamentale che il focus torni interamente sul campo e che tutti - staff, squadra, tifosi, giornalisti e dirigenti - tornino a confrontarsi con rispetto. Il dialogo è legittimo, sacrosanto, purché sia sempre costruttivo e mai divisivo.

Con l'impegno di tutti verso la costituzione di un clima più sereno, possiamo raggiungere i nostri obiettivi e costruire qualcosa di importante per la Salernitana ed i suoi meravigliosi sostenitori. Ripartiamo e guardiamo al futuro con fiducia ed energia positiva".