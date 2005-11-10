Salernitana, non solo la scelta del dopo Cosmi. Iervolino potrebbe passare la mano
Tommaso Maschio
Da un lato la crisi di risultati, con l’esonero di Serse Cosmi e la scelta del suo sostituto – con Fabio Prosperi, Mimmo Toscano ed Emanuele Troise come candidati forti – dall’altra invece il tema societario con una possibile cessione da parte di Danilo Iervolino.
Una proposta sul tavolo
Come riporta Tuttosport sul tavolo di Maurizio Milan, presidente del club, è arrivata da oltre un mese una proposta d’acquisto del club granata avanzata da una holding italiana con molteplici interessi che svariano dalla logistica industriale alla consulenza aziendale. Questo gruppo avrebbe chiesto a Milan di attendere ancora qualche giorno prima di ingaggiare un nuovo tecnico volendo provare a chiudere l’acquisizione dei campani entro il fine settimana.
Il punto sulla panchina
Se questa richiesta fosse accettata in panchina contro il Savoia andrebbe Giuseppe Scurto anche se i vari nomi emersi finora potrebbero vedere una convergenza di vedute fra il ds Daniele Faggiano e la parte interessata all’acquisto del club visto che si tratterebbe di ingaggi poco impattanti sul bilancio. Anche per questo si andrà probabilmente sulla proposta di un contratto fino a fine stagione. I prossimi giorni dunque potrebbero essere decisivi non solo per la svolta in panchina, ma anche per una - più importante - svolta societaria con il patron Iervolino che potrebbe salutare dopo quattro anni.