Era il 4 ottobre, e Serse Cosmi allenava allora la Salernitana, che era impegnata nel match casalingo contro il Bari: vittoria granata, 2-1 il finale, ma lo stesso confronto è costato caro al tecnico. No, non è stato esonerato in quel momento. Ma in quel momento ha rimediato tre mesi di squalifica e 10mila euro di ammenda, notificati nella giornata da poco trascorsa.

"Sei uno zingaro": parole che hanno pesato come macigni.

Cosa è accaduto? Molto semplice. Cosmi, rivolgendosi al calciatore serbo del Bari Karlo Butic, ha proferito le parole "Sei uno zingaro", che sono state udite anche da un collaboratore della Procura Federale, che ha testimoniato in merito alla faccenda accaduta al termine del primo tempo del match. Non ha negato Cosmi, che ha però detto di aver utilizzato sì il termine contestato dalla giustizia sportiva, ma in una frase differente. La sua versione, però, non ha convinto il giudice sportivo, che ha riconosciuto nelle parole di Cosmi, "un comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario proferendo nei suoi confronti un epiteto comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, nazionalità e origine anche etnica" (CLICCA QUI per leggere il comunicato integrale).

"È il momento di ricordare chi sono": il tecnico si difende.

Non ci sta però il tecnico, che, in una lettera aperta inviata anche alla redazione di TuttoMercatoWeb.com, ha detto che accetta la decisione, pur non condividendola. "Non è il momento delle polemiche - si legge -, però è il momento di ricordare chi sono. Sono stato un insegnante, un istruttore e poi un allenatore. Ho passato la mia vita sui campi, nelle scuole calcio, nei settori giovanili, accanto a ragazzi e ragazze provenienti da ogni parte del mondo, anche da terre meno fortunate, da situazioni difficili. Li ho accolti, li ho allenati, li ho aiutati a crescere. Non solo come calciatori, ma come persone. Per me ogni ragazzo è sempre stato prima di tutto un ragazzo, senza mai distinzioni di provenienza, di colore, di nazionalità, di origine etnica, di religione. Chi mi ha conosciuto davvero, chi è stato allenato da me, chi ha condiviso con me uno spogliatoio, un campo di periferia lo sa bene". Non manca poi un ringraziamento a tutti coloro che in questo momento gli sono vicini.