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Salernitana, la Curva Sud dell'Arechi affronta Cosmi al Mary Rosy: “Dimettiti”

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 20:34Serie C
20.10.2026 20:34Serie C
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Dopo il pari con la Scafatese, la Curva Sud incontra Serse Cosmi al Mary Rosy e chiede le dimissioni. Striscione contro Iervolino, nel weekend il Picerno
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di TuttoSalernitana.com

Clima rovente in casa Salernitana. Nella giornata di oggi, riporta LaCasadiC gli esponenti della tifoseria organizzata e della Curva Sud hanno incontrato Serse Cosmi al centro sportivo 'Mary Rosy', chiedendo all’allenatore di rassegnare le dimissioni. Un faccia a faccia dai toni duri, maturato dopo settimane di malcontento attorno alla squadra granata.

Clima acceso dopo la Scafatese

A far precipitare la situazione è stato il pareggio per 2-2 nel derby contro la Scafatese, che ha lasciato strascichi pesanti. Nel post partita Cosmi è stato protagonista di un acceso battibecco in conferenza stampa. Il tecnico aveva provato a ricucire con la lettera di chiarimento pubblicata sui canali ufficiali (“Accetto la piena responsabilità di aver risposto in modo inadeguato”), ma il gesto non è bastato a sanare la frattura con l’ambiente e, soprattutto, con i tifosi.

La contestazione colpisce anche Iervolino

Il malcontento non si è fermato alla panchina. Davanti al centro sportivo è comparso infatti uno striscione contro il patron Iervolino, segno di una protesta che coinvolge anche la proprietà del club.

Il Picerno nel prossimo weekend

Sul campo la Salernitana ha raccolto 14 punti in 10 partite e nel prossimo weekend sfiderà il Picerno, che nelle ultime ore ha ufficializzato l’esonero di Claudio De Luca.

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