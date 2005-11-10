Ufficiale Savoia, nuovo ruolo per Lucio D’Avino: sarà il Club Manager

Il Savoia è lieto di annunciare l’ingresso di Lucio D’Avino nello staff della prima squadra con il ruolo di Club Manager.

Dopo due anni vissuti da protagonista alla guida del settore giovanile, dove ha contribuito con competenza, passione e grande senso di appartenenza alla crescita del nostro vivaio, per Lucio D’Avino è arrivato il momento di intraprendere una nuova e importante sfida all’interno della società. La figura del Club Manager rappresenta un ruolo centrale nell’organizzazione di una realtà ambiziosa come il Savoia e non poteva che essere affidata a un professionista di comprovata esperienza e affidabilità come l’avvocato Lucio D’Avino. La società è certa che, grazie alle sue qualità umane e professionali, saprà fornire un contributo prezioso al percorso di crescita del club, mettendo a disposizione della prima squadra la stessa dedizione e lo stesso entusiasmo che hanno contraddistinto il suo lavoro negli ultimi anni. A Lucio D’Avino vanno i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova avventura in biancoscudato.