Ufficiale La Fiorentina Femminile punta su Cerrato. L'attaccante spagnola firma fino al 2030

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Fiorentina Femminile "comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Alba Cerrato.

Classe 2007, Alba è un'attaccante e arriva dal Sevilla FC dove è cresciuta, debuttando nella Primera Division de la Liga de Futbol Feminino spagnola. Con le andaluse Alba ha collezionato oltre 50 presenze, realizzando 3 gol. La nuova giocatrice Viola ha in bacheca già un Campionato Europeo U19 vinto con la Selezione Spagnola e ha firmato un contratto con il nostro club fino al 30 Giugno 2030.

BIENVENIDA ALBA! ".