Il Savoia ha salutato il capitano: Schiavi rimane in Serie D. Passa alla Fidelis Andria
Dopo due stagioni passate tra le fila del Savoia, l'ultima - quella della promozione - anche con la fascia di capitano, Pio Schiavi saluta i campani, e decide di rimanere in Serie D: è infatti un nuovo calciatore della Fidelis Andria.
Di seguito il comunicato:
"La Fidelis Andria comunica di aver raggiunto l’accordo preliminare con il calciatore Pio Schiavi per la stagione sportiva 2026/27.
Classe ’98, il difensore originario di Cava de’ Tirreni cresciuto nel settore giovanile del Napoli, nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia del Savoia totalizzando 60 presenze 4 gol e 6 assist, portando nell’ultima stagione anche la fascia da capitano.
L’esperienza e solidità difensiva di Schiavi rafforzeranno il reparto arretrato in vista della prossima stagione.
Benvenuto in casa Fidelis, Pio!".