Focus TMW Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Marchionni-Ravenna è addio. Braglia a Pontedera

Altro giro, altra corsa, altro esonero in Serie C. Dopo il Foggia, che ha affidato la panchina a Vincenzo Cangelosi, dopo l'esonero di mister Enrico Barilari, ecco un nuovo ribaltone, stavolta in casa Sambenedettese: sollevato infatti dall'incarico Filippo D'Alesio, e squadra affidata a Marco Mancinelli, in precedenza nello staff tecnico di mister Palladini, primo tecnico stagionale della compagine marchigiana. Giunta appunto al terzo allenatore dell'anno. Questa mattina è arrivato l'esonero di Simone Banchieri da parte del Pontedera che ha poi annunciato l'arrivo di Piero Braglia in panchina, nel pomeriggio invece il Ravenna ha annunciato il divorzio con Marco Marchionni.

Questo il punto della situazione:

GIRONE A

Albinoleffe: Giovanni LOPEZ (confermato)

Alcione: Giovanni CUSATIS (confermato)

Arzignano Valchiampo: Giuseppe BIANCHINI (confermato) -> esonerato il 04/11 -> dal 04/11 Daniele DI DONATO

Cittadella: Manuel IORI (nuovo)

Dolomiti Bellunesi: Nicola ZANINI (confermato) -> esonerato il 06/10 -> dal 7/10 Andrea BONATTI

Giana Erminio: Vinicio ESPINAL (nuovo)

Inter U23: Stefano VECCHI (nuovo)

Lecco: Federico VALENTE (confermato)

Lumezzane: Massimo PACI (confermato) -> esonerato il 16/09 -> dal 16/09 Emanuele TROISE

Novara: Andrea ZANCHETTA (nuovo) -> esonerato il 23/12 -> dal 29/12 Andrea DOSSENA

Ospitaletto: Andrea QUARESMINI (confermato)

Pergolettese: Giacomo CURIONI (confermato) -> esonerato il 22/11 -> dal 24/11 Mario TACCHINARDI

Pro Patria: Leandro GRECO (nuovo) -> esonerato il 9/12 -> dall'11/12 Francesco BOLZONI

Pro Vercelli: Michele SANTONI (nuovo)

Renate: Luciano FOSCHI (confermato)

Trento: Luca TABBIANI (confermato)

Triestina: Giuseppe MARINO (nuovo) -> esonerato il 24/10 -> dal 24/10 Attilio TESSER -> esonerato il 21/01 -> dal 21/01 Giuseppe MARINO

Union Brescia: Aimo DIANA (confermato) -> esonerato l'8/12 -> dall'11/12 Eugenio CORINI

Vicenza: Fabio GALLO (nuovo)

Virtus Verona: Gigi FRESCO (confermato)

GIRONE B

Arezzo: Cristian BUCCHI (confermato)

Ascoli: Francesco TOMEI (nuovo)

Bra: Fabio NISTICO' (confermato)

Campobasso: Luciano ZAURI (nuovo)

Carpi: Stefano CASSANI (nuovo)

Forlì: Alessandro MIRAMARI (confermato)

Gubbio: DOMENICO DI CARLO (nuovo)

Guidonia Montecelio: Ciro GINESTRA (confermato)

Juventus Next Gen: Massimo BRAMBILLA (confermato)

Livorno: Alessandro FORMISANO (nuovo) -> esonerato l'11/11 -> dal 12/11 Roberto VENTURATO

Perugia: Vincenzo CANGELOSI (confermato) -> esonerato il 21/09 -> dal 21/09 Piero BRAGLIA -> dimessosi il 22/09 -> dal 22/09 Giovanni TEDESCO

Pianese: Alessandro BIRINDELLI (nuovo)

Pineto: Ivan TISCI (confermato)

Pontedera: Leonardo MENICHINI (confermato) -> esonerato il 02/12 -> dal 03/12 Simone BANCHIERI -> esonerato il 13/02 -> dal 13/02 Piero BRAGLIA

Ravenna: Marco MARCHIONNI (confermato) -> esonerato il 13/02

Sambenedettese: Ottavio PALLADINI (confermato) -> esonerato il 28/11 -> dal 01/12 Filippo D'ALESIO -> esonerato il 09/02 -> dal 09/02 Marco MANCINELLI

Ternana: Fabio LIVERANI (confermato)

Torres: Michele PAZIENZA (nuovo) -> esonerato il 02/11 -> dal 02/11 Marco SANNA (ad interim) -> dal 10/11 Alfonso GRECO

Vis Pesaro: Roberto STELLONE (confermato)