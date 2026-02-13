Serie C, i marcatori: Manconi del Benevento avanza verso la doppia cifra nel Girone C

Con la giornata di ieri, giovedì 12 febbraio, la Serie C ha mandato in archivio la 26ª giornata del campionato, che si è giocata in turno infrasettimanale e che ha smosso non solo le classifiche dei club ma anche la classifica marcatori, di cui riportiamo le prime cinque posizioni di ogni raggruppamento, ricordando che il numero tra parentesi indica i calci di rigori calciati.

Ricordiamo inoltre che la classifica - anche appunto marcatori - del Girone B ha subito lo scossone dopo l'esclusione del Rimini dal campionato, che ha portato all'invalidazione dei match che hanno riguardato l'ormai defunta compagine biancorossa. Non solo, nel Girone C c'è anche da recuperare il confronto tra Catania e Trapani, valevole per il precedente turno, la 25ª giornata, e rinviato al 18 febbraio per permettere - a Catania - i festeggiamenti del patrono, Sant'Agata.

Di seguito la classifica marcatori aggiornata:

GIRONE A

10 gol: Sipos (4; Lecco)

9 gol: La Gumina (4; Inter U23)

8 gol: Capone (5; Trento), Mastroianni (3; Pro Patria), Minesso (Arzignano), Rauti (Vicenza), Stuckler (2; Vicenza)

7 gol: Bertoli (2; Ospitaletto), Caccavo (Lumezzane), Morra (1; Vicenza), Sali (AlbinoLeffe)

6 gol: Cazzadori (Union Brescia), Clemenza (2; Dolomiti Bellunesi), Comi (Pro Vercelli), De Paoli (2; AlbinoLeffe), Dalmonte (Trento), Karlsson (Renate), Gunduz (Triestina)

GIRONE B

10 gol: Bifulco (1; Campobasso), Bellini (2; Pianese), Bruzzaniti (3; Pineto), D’Uffizi (Ascoli), Pattarello (4; Arezzo)

8 gol: Di Carmine (4; Livorno), Gori (2; Ascoli), Tenkorang (Ravenna)

7 gol: Cianci (2; Arezzo), Dionisi (2; Livorno), Dubickas (Ternana), Sinani (Bra), Spini (2; Ravenna), Stabile (Vis Pesaro), Tavernelli (Arezzo)

6 gol: Baldini (2; Bra), Cortesi (1; Carpi/Arezzo), Eusepi (1; Sambenedettese), Guerra (Juventus NG), Luciani (1; Ravenna), Milanese (Ascoli), Petrelli (2; Forlì), Puczka (2; Juventus NG), Ravasio (2; Arezzo)

5 gol: Leonetti (1; Campobasso), Rizzo Pinna (1; Ascoli), Vitali (Pontedera)