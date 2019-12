Serie C, il giudice sportivo: 2 turni per Adamo, Remedi e Pellizzari

© foto di Giuseppe Scialla

Il Giudice Sportivo della Serie C in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato ha squalificato per una giornata i tecnici Ivan Javorcic della Pro Patria e Paolo Montero della Sambenedettese.

Per quanto riguarda i giocatori due giornate per Emanuele Adamo della Casertana, Lorenzo Remedi della Giana Erminio e Stefano Pellizzari del Ravenna. Una giornata di stop invece per Elia Legati e Victor De Lucia (Feralpisalò), Davide Pirola (Giana Erminio), Alessio Di Massimo (Sambenedettese) Errico Altobello (Vibonese), Emilio Vanacore (Picerno), Davide Cinaglia (Gubbio), Luca Clemenza (Juventus U23), Ferdinando Vitofrancesco (Rende), Cristian Sosa (Sicula Leonzio), Francesco De Giorgi, Mamadou Tounkara e Zhivko Atanasov (Viterbese), Francesco Cosenza (Alessandria), Niccolo Belloni (Arezzo), Luis Maria Alfageme, Giuliano Laezza e Santiago Morero (Avellino), Alessandro Ligi (Carpi), Giuseppe Statella (Catanzaro), Mariano Bernardini (Potendera), Edoardo Bovolon e Silvano Raggio Garibaldi (Como), Matteo Bruscagin (Vicenza), Arensi Rota (Monopoli), Mattia Muroni (Olbia), Eros Schiavon (Pro Vercelli), Niko Kirwan, Paolo Rozzio e Ivan Varone (Reggiana), Andrea Zanchi (Rieti), Antonio Palma (Rimini), Domenico Mungo e Matteo Piacentini (Teramo) ed Emanuele Suagher (Ternana).