Serie C, rinviato il fischio d'inizio di Lecco-Lumezzane. Nubifragio sul 'Rigamonti'
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Calcio d'inizio rinviato a Lecco, dove un violento temporale ha portato l'arbitro Sacchi di Macerata ad effettuare un sopralluogo insieme al capitano dei blucelesti e a quello del Lumezzane perché alcune zone del campo sono impraticabili a causa della pioggia.
A breve è attesa la decisione sul nuovo orario d'inizio della gara.
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