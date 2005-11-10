Ufficiale Sorrento, Vincenzo Maiuri nuovo allenatore. È la terza avventura in rossonero

Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver affidato, a partire dal primo luglio, la guida tecnica della prima squadra a Vincenzo Maiuri.

Per mister Maiuri si tratta della terza esperienza sulla panchina rossonera dopo quelle maturate tra il gennaio 2019 ed il giugno 2020 (salvezza in Serie D e successivamente secondo posto dopo 26 partite, sempre in Serie D, prima dello stop per Covid) e tra il 2022 ed il 2024 (promozione in Serie C vincendo il girone G di Serie D e poi dodicesimo posto da “matricola” in Lega Pro).

“Siamo estremamente felici di aver riportato a casa mister Maiuri - ha detto il presidente del Sorrento Calcio 1945 S.r.l., l’avvocato Giuseppe Cappiello -, a maggior ragione dopo aver sintetizzato posizioni che erano divergenti nel momento dei saluti due estati fa.

Siamo convinti di aver fatto la scelta giusta in virtù della bravura e della competenza che gli riconosciamo ed in proiezione dell’ennesima annata particolare che ci attende, per via dei noti problemi logistici. Avere un condottiero come mister Maiuri, che per altro ben conosce la nostra realtà, potrà certamente rappresentare un valore aggiunto anche in vista dell’auspicato ritorno a casa”.

“Certi amori non finiscono - ha spiegato Vincenzo Maiuri - ed io mi sento estremamente legato a questa società ed a queste persone. Con il presidente Cappiello, con il vice presidente Mauro e con il dg Starace ho un rapporto di stima che va avanti da anni e che non si è scalfito neppure nei momenti di difficoltà che, per l’appunto, ci sono in ogni storia d’amore. Ecco perché sono felice di ritornare per riprendere un discorso che in fondo non si è mai interrotto. Il Sorrento è stato bravo nel conservare la categoria nonostante le note problematiche. Adesso ripartiamo sempre con l’obiettivo di restare tra i professionisti, magari cercando di non soffrire fino all’ultima giornata. Logicamente, l’ipotesi del ritorno a Sorrento potrà restituirci ulteriori motivazioni per provare a fare ancora di più. C’è grande voglia da parte mia di ritrovare i colori rossoneri e ovviamente lo stadio Italia. Lavorerò in simbiosi con Davide Cacace, direttore sportivo e bandiera del club che ho avuto il privilegio di allenare nell’anno della promozione in C, per allestire un organico che abbia senso di appartenenza e spirito di sacrificio, caratteristiche che da sempre i tifosi del Sorrento chiedono ai propri calciatori”.