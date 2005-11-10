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Spezia fermato dal Latina, Turati guarda avanti: "Non c'è tempo per crogiolarsi sui rimpianti"

Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 08:56Serie C
25.10.2026 08:56Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Lo Spezia rallenta la sua corsa. E questa è già una notizia. Gli Aquilotti vengono fermati sull'1-1 dal Latina di Gennaro Volpe ma restano saldi in vetta alla classifica. Al termine del match il tecnico del liguri Marco Turati ha commentato: "C'è rammarico perché volevamo allungare la serie e vincere davanti al nostro pubblico, ma sapevamo che il Latina è una squadra tosta, fisica e capace di chiudere gli spazi. Abbiamo trovato il vantaggio con Mateju, ma non siamo riusciti a chiuderla e in partite così, alla prima disattenzione o con episodi complessi, rischi di compromettere il risultato.

L'espulsione di Di Serio? Ha inevitabilmente cambiato la gestione della partita. Quando rimani in inferiorità numerica contro un avversario organizzato che lotta su ogni pallone, la squadra è costretta a spendere tantissime energie fisiche e mentali per difendersi e cercare di ripartire, abbassando inevitabilmente il baricentro e concedendo campo agli avversari, che poi sono riusciti a trovare il pareggio.

Dobbiamo portarci via la compattezza e la voglia di lottare fino alla fine. Il campionato è lungo e difficile, lo sapevamo dall'inizio. Non si può vincere sempre agevolmente; partite come questa insegnano che serve la massima attenzione per tutti i novanta minuti, che ogni punto va sudato e che anche nei momenti di difficoltà bisogna saper soffrire da squadra. Si riparte analizzando con lucidità ciò che non è andato, correggendo gli errori e riattaccando subito la spina. Il campionato non si ferma e non c'è tempo per crogiolarsi sui rimpianti. Dobbiamo recuperare le energie fisiche e mentali perché da domani si torna a lavorare sodo per preparare la prossima battaglia".

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