Vola lo Spezia, è +6 sul Ravenna di Ronaldinho. Turati: "Devo fare i complimenti a tutti"

Vittoria nel derby ligure per lo Spezia. Gil Aquilotti hanno superato 3-0 il Vado e proseguono la corsa solitaria in vetta alla classifica. Al termine del match, il tecnico Marco Turati ha commentato: "Non voglio dire che alla vigilia fossi preoccupato, ma sapevo quello che ci attendeva, ovvero la sfida contro una squadra giovane e in fiducia, determinata a portare a casa punti. Noi oggi avevamo nelle gambe pochissimi allenamenti nelle gambe, tante assenze e alcuni calciatori rientranti dagli infortuni. Devo fare i complimenti a tutti i miei ragazzi, c’è stato grande spirito di gruppo e sono molto felice anche per chi è entrato dalla panchina, come Joselito: ci teniamo molto al fatto che tutti siano protagonisti e questo ci infonde grandissima gioia.

Il coro dei tifosi è una di quelle cose che non ti aspetti e che arrivano così all’improvviso a far battere forte il cuore; io sono un passionale e sono ancora emozionato. Ringrazio la Ferrovia, come ringrazio tutto il pubblico che oggi ci ha aiutato fin dall’inizio e ci ha spinto a una nuova vittoria. Spero di rendere sempre orgogliosa questa gente e di essere sempre all’altezza di ciò che lo Spezia rappresenta. Sono veramente contento per tutte le prestazioni che sta inanellando Galo Capomaggio perché si sta togliendo grandissime soddisfazioni e la sua leadership è indiscutibile.

Il primo tempo? Io credo sia stato interpretato un grandissimo primo tempo contro un Vado che fa giocare e che non rompe mai la linea difensiva. Io ero sicuro che saremmo venuti fuori alla lunga, perché per giocare in quel modo avrebbero dovuto tenere un ritmo altissimo per tutta la gara, quindi il nostro restare calmi e concentrati ci ha fatto trovare una meritata vittoria. Il mio rammarico sono gli ultimi 15’ di gioco, nei quali avremmo potuto fare molto meglio, invece ci siamo un po’ troppo accontentati e questo non mi piace, perché tengo molto al fatto che tutti, anche i subentrati possano divertirsi.

Stillitano è una persona positiva, che infonde grande fiducia e vederlo anche oggi raggiante a fine partita è una cosa molto bella, perché noi giochiamo anche per la Proprietà che non ci fa mai mancare nulla e siamo molto felici e orgogliosi di trasmettere loro grandi soddisfazioni. Mateju? Mi aveva dato ampia disponibilità e sono molto contento di lui perché dopo la delusione dell’anno scorso, quest’anno si sta ritagliando un ruolo davvero importante.

Candelari? Ha grandi qualità e io credo che possa migliorare ancora tantissimo, sia nella visione sul lungo che negli ultimi metri, perché ha dinamismo e anche proprietà balistiche importanti; sull’apertura che ha portato al primo gol mi è davvero piaciuto, perché ha fatto proprio ciò che chiedo ai centrocampisti quando escono da situazioni di pressione. La Torres? Sicuramente recupereremo i tre nazionali, poi spero di riabbracciare in gruppo anche Bastoni, un recupero importante anche per la sua esperienza".