Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Vola lo Spezia, è +6 sul Ravenna di Ronaldinho. Turati: "Devo fare i complimenti a tutti"

Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 07:19Serie C
16.11.2026 07:19Serie C
Fonti preferite
Il tecnico dello Spezia ha commentato il successo sul Vado. Gli Aquilotti mantengono la vetta del girone a +6 sul Ravenna di Ronaldinho
FotoTUTTOmercatoWEB

Vittoria nel derby ligure per lo Spezia. Gil Aquilotti hanno superato 3-0 il Vado e proseguono la corsa solitaria in vetta alla classifica. Al termine del match, il tecnico Marco Turati ha commentato: "Non voglio dire che alla vigilia fossi preoccupato, ma sapevo quello che ci attendeva, ovvero la sfida contro una squadra giovane e in fiducia, determinata a portare a casa punti. Noi oggi avevamo nelle gambe pochissimi allenamenti nelle gambe, tante assenze e alcuni calciatori rientranti dagli infortuni. Devo fare i complimenti a tutti i miei ragazzi, c’è stato grande spirito di gruppo e sono molto felice anche per chi è entrato dalla panchina, come Joselito: ci teniamo molto al fatto che tutti siano protagonisti e questo ci infonde grandissima gioia.

Il coro dei tifosi è una di quelle cose che non ti aspetti e che arrivano così all’improvviso a far battere forte il cuore; io sono un passionale e sono ancora emozionato. Ringrazio la Ferrovia, come ringrazio tutto il pubblico che oggi ci ha aiutato fin dall’inizio e ci ha spinto a una nuova vittoria. Spero di rendere sempre orgogliosa questa gente e di essere sempre all’altezza di ciò che lo Spezia rappresenta. Sono veramente contento per tutte le prestazioni che sta inanellando Galo Capomaggio perché si sta togliendo grandissime soddisfazioni e la sua leadership è indiscutibile.

Il primo tempo? Io credo sia stato interpretato un grandissimo primo tempo contro un Vado che fa giocare e che non rompe mai la linea difensiva. Io ero sicuro che saremmo venuti fuori alla lunga, perché per giocare in quel modo avrebbero dovuto tenere un ritmo altissimo per tutta la gara, quindi il nostro restare calmi e concentrati ci ha fatto trovare una meritata vittoria. Il mio rammarico sono gli ultimi 15’ di gioco, nei quali avremmo potuto fare molto meglio, invece ci siamo un po’ troppo accontentati e questo non mi piace, perché tengo molto al fatto che tutti, anche i subentrati possano divertirsi.

Stillitano è una persona positiva, che infonde grande fiducia e vederlo anche oggi raggiante a fine partita è una cosa molto bella, perché noi giochiamo anche per la Proprietà che non ci fa mai mancare nulla e siamo molto felici e orgogliosi di trasmettere loro grandi soddisfazioni. Mateju? Mi aveva dato ampia disponibilità e sono molto contento di lui perché dopo la delusione dell’anno scorso, quest’anno si sta ritagliando un ruolo davvero importante.

Candelari? Ha grandi qualità e io credo che possa migliorare ancora tantissimo, sia nella visione sul lungo che negli ultimi metri, perché ha dinamismo e anche proprietà balistiche importanti; sull’apertura che ha portato al primo gol mi è davvero piaciuto, perché ha fatto proprio ciò che chiedo ai centrocampisti quando escono da situazioni di pressione. La Torres? Sicuramente recupereremo i tre nazionali, poi spero di riabbracciare in gruppo anche Bastoni, un recupero importante anche per la sua esperienza".

Articoli correlati

Immagine news 1
Spezia, Turati: "Chi vince sempre soggetto a critiche. E sulle polemiche arbitrali..."
Immagine news 2
Spezia fermato dal Latina, Turati guarda avanti: "Non c'è tempo per crogiolarsi sui rimpianti"
Immagine news 3
Spezia, Turati avverte: “Niente cali di attenzione. Attacco? Siamo coperti"

Altre notizie Serie C

Oggi
Immagine news 1
07:19 Serie C
Vola lo Spezia, è +6 sul Ravenna di Ronaldinho. Turati: "Devo fare i complimenti a tutti"
Immagine news 2
00:04 Serie C
Ronaldinho: "Ho riposato per 11 anni, bello tornare. Ravenna, ci rivediamo presto"
Ieri
Immagine news 3
22:31 Serie CTMW
TMWCrotone, contatti in corso per Marrone: i rossoblù lavorano al suo arrivo
Immagine news 4
22:05 Serie C
La pagella di Ronaldinho, il ritorno in campo è una festa: 45' e lo zampino nel gol del Ravenna
Immagine news 5
22:04 Serie C
Ravenna, Mandorlini su Ronaldinho: "Pronti ad accoglierlo per un'altra gara"
Immagine news 6
21:34 Serie C
Arzignano, Nanni entra nella storia: doppietta con San Marino e record nel mirino
Immagine news 7
20:49 Serie C
Juventus Next Gen, figli d'arte in gol. Prima rete fra i Pro per Alfonso Montero
Immagine news 8
20:19 Serie C
Ravenna, Donati su Ronaldinho: "È stato bellissimo. Un campione, un'ispirazione"
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Mancini sbaglia partita, De Bruyne fa a pezzi l’Italia. A Napoli è colpa di Allegri? Milan, ecco Krosche che vuole lo scudetto con Tresoldi e Inacio. Tre giovani per Napoli: Varela, Bakola e Cacciamani. Juve punta Sorloth e Balde
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Belgio di van Bommel ha tutto ciò che manca all'Italia di Mancini
Immagine top news n.1 Udinese e un gennaio intenso: l’obiettivo è trattenere Solet. Più incerto il futuro di Okoye. E sale il pressing su Camarda
Immagine top news n.2 Paratici, altro sgambetto alla Juventus dopo Pellegrino? La Fiorentina ci prova per Hojbjerg
Immagine top news n.3 Due grandi lezioni per Roberto Mancini dalla notte di Bruxelles
Immagine top news n.4 Inter e Milan tremano, doppio allarme dalle Nazionali: Akanji e Maignan vanno ko
Immagine top news n.5 Juventus, guai dalla Turchia: il rientro di Yildiz slitta al 2027? E Celik si ferma di nuovo
Immagine top news n.6 Ronaldinho, il ritorno è uno show: 45 minuti e lo zampino nel gol del Ravenna
Immagine top news n.7 Doku-show contro l'Italia, il retroscena: era stato offerto al Milan e lo voleva pure il Napoli
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il mercato dell'Inter a gennaio sarà una sessione soltanto da spettatrice?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Paulo Fonseca befferà i due club del passato italiano nella corsa a Endrick?
Immagine news podcast n.2 Osmajic e Varela saranno i 9 più cercati della Serie A a gennaio
Immagine news podcast n.3 Perché Mauricio Pochettino è l'allenatore giusto per il Manchester United
Immagine news podcast n.4 Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paganini sul mercato della Juventus: "Sorloth può andare in porto. Bisogna investire"
Immagine news Serie A n.2 Davide Frattesi rimpianto Inter? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Bologna, Palladino uno che fa gruppo. Potrebbe ambire a una big"
Serie A
Immagine box news Serie A Un Kevin De Bruyne così a Napoli non s’è mai visto. Colpa sua o di chi lo allena?
Immagine box news Serie A Frosinone, verso il Milan: la settimana di lavoro e le ultime dall'infermeria in vista di San Siro
Immagine box news Serie A Il Belgio di van Bommel ha tutto ciò che manca all'Italia di Mancini
Immagine box news Serie A Zalewski, un "sole polacco" per scaldare l'Atalanta tra gol e assist. Ora serve continuità
Immagine box news Serie A Udinese e un gennaio intenso: l’obiettivo è trattenere Solet. Più incerto il futuro di Okoye. E sale il pressing su Camarda
Immagine box news Serie A Un'Inter, due facce. Il confine tra ciò che convince e ciò che ancora manca
Serie B
Immagine box news Serie B In Nazionale torna il vero Pohjanpalo: appannato al Palermo, mattatore con la Finlandia
Immagine box news Serie B Catanzaro-Palermo, lavori in ritardo al Ceravolo: tribune ancora chiuse
Immagine box news Serie B Pisa, verso mercato di gennaio: Dossena e Goldaniga per la difesa. Caccia a un mediano
Immagine box news Serie B Palermo, Mazzitelli si prepara allo stop: "A gennaio voglio farmi trovare pronto"
Immagine box news Serie B Alfredo Donnarumma dice addio al calcio giocato: “Devo lasciarti andare”
Immagine box news Serie B Arezzo, Ionita: "Livello della Serie B molto più alto. Servono umiltà e lavoro"
Serie C
Immagine box news Serie C Vola lo Spezia, è +6 sul Ravenna di Ronaldinho. Turati: "Devo fare i complimenti a tutti"
Immagine box news Serie C Ronaldinho: "Ho riposato per 11 anni, bello tornare. Ravenna, ci rivediamo presto"
Immagine box news Serie C Crotone, contatti in corso per Marrone: i rossoblù lavorano al suo arrivo
Immagine box news Serie C La pagella di Ronaldinho, il ritorno in campo è una festa: 45' e lo zampino nel gol del Ravenna
Immagine box news Serie C Ravenna, Mandorlini su Ronaldinho: "Pronti ad accoglierlo per un'altra gara"
Immagine box news Serie C Arzignano, Nanni entra nella storia: doppietta con San Marino e record nel mirino
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Belgio-Italia
Immagine box news Pronostici Pronostico Spagna-Inghilterra, è sfida per il primo posto
Immagine box news Pronostici Pronostico Belgio-Italia, missione qualificazione: gli Azzurri non possono sbagliare
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 7ª giornata: la Juve batte l'Inter segnando 3 gol dall'89'
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, il programma della 7ª giornata: doppio derby, a Como e Inter-Juve
Immagine box news Calcio femminile Lazio Women, Grassadonia: "Subito un gol assurdo. Avanti, gli alibi sono per i perdenti"
Immagine box news Calcio femminile Fiorentina Femminile, Severini: "Molto orgogliose di questa vittoria, obiettivo terzo posto"
Immagine box news Calcio femminile Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Squadra in crescita. Como? Per ora non ci penso"
Immagine box news Calcio femminile Sassuolo Femminile, Colantuono: "La Ternana ha un'identità precisa, servirà compattezza"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una "perla di ragazzo" e un fenomeno in campo: la storia di "Magic Box" Zola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, nel numero di novembre lo speciale VAR, Kimi Antonelli e l'intervista esclusiva a Sarah Fahr
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
16 novembre 2005, la battaglia di Istanbul: Gritching finisce all'ospedale, la Svizzera ai Mondiali
Immagine box news Fantacalcio Da Varela a Thuram, i migliori attaccanti al Fantacalcio dopo 11 giornate
Sportissimo
Newsticker
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni
13/11 Nasce Milan Sports & Entertainment, l’annuncio di RedBird Capital Partners
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati