“In questa fase delicata del campionato ogni partita è importantissima, siamo consci di dover incontrare una corazzata, una super squadra con anche le seconde linee fortissime e di attraversare un momento psicologico non facile. Ma questa squadra per me non è da ultimo posto, dobbiamo lottare con il coltello fra i denti e cercare di fare il massimo”. Il presidente del Catanzaro Floriano Noto parla così in vista della sfida contro il Palermo alla ripresa del campionato, un vero e proprio testa coda fra due squadre che solo pochi mesi fa si sfidavano in semifinale play off: “La sosta è servita al mister per far assimilare i propri concetti ai giocatori, questi giorni sono serviti e serviranno per dare la sua impronta al gruppo”.

Sui possibili interventi a gennaio

Noto ai microfoni di Ilovepalermocalcio.it ha poi spiegato di essere pronto a intervenire sul mercato a gennaio: “Si tratta di un aspetto di cui discuteremo con il direttore sportivo e il mister, ma la nostra disponibilità c’è. Non vogliamo perdere la categoria e per questo dobbiamo iniziare a fare il maggior numero di punti possibile, poi se ci sarà da sistemare qualcosa, ci faremo trovare pronti”.

Sulle difficoltà estive e la paura di retrocedere

Infine il presidente giallorosso torna sulle difficoltà estive che hanno portato alla situazione attuale: “La stagione è partita male per tutta una serie di motivi, abbiamo dovuto scegliere un allenatore in fretta e furia, a cinque giorni dall’avvio del ritiro, per la vicenda legata a Turati. E poi abbiamo ancora problemi con il nostro stadio e questo ha pesato perché abbiamo dovuto giocare alcun gare interne lontano da casa, penso soprattutto alle sfide con Vicenza e SudTirol. - conclude Noto - Non vogliono essere scusanti, perché anche i ragazzi hanno le loro responsabilità, ma a parer mio non siamo da ultimo posto. Sono convinto che ci rialzeremo”.