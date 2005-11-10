In vista del match di oggi contro il Pineto, l'allenatore dello Spezia Marco Turati ha commentato in conferenza: "È stata un’ottima settimana, abbiamo lavorato bene e anche con un buon numero di calciatori a disposizione. Ho visto la stessa voglia anche negli occhi di chi tornava da alcune settimane ai box e siamo pronti ad affrontare una partita contro un avversario ostico e con grande energia fisica, consci che servirà fare una grande gara per uscire dal campo con i tre punti.

A inizio stagione Ravenna, Reggiana e Pescara avevano dichiarato di volersi giocare la vittoria del campionato, noi invece avevamo in atto una rivoluzione e per me partivamo dietro. Poi c’è da contare che calciatori importanti con esperienze in categoria superiore come Bastoni, Florenzi o Kalaj non ci sono mai praticamente stati, ma siamo stati bravi a lavorare e a esprimere la nostra idea di gioco e la nostra voglia. Ora cercheremo di dare il massimo e di guadagnarci il titolo di campione d’inverno, che sarebbe una gran bella iniezione di fiducia per noi e una grande soddisfazione per tutto il pubblico spezzino che ci supporta sempre con grande passione ed entusiasmo.

A Sassari abbiamo creato tanto, ma non siamo stati bravi a finalizzare: penso sia un aspetto più mentale che di lucidità, perché ci alleniamo molto sulla rifinitura e sulla conclusione. Sono sicuro che i ragazzi le qualità le hanno: essendo giovani, devono solo abituarsi un po’ di più a queste situazioni e a trovare quella freddezza necessaria".