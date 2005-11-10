Ufficiale Spezia, interrotto il rapporto con il direttore sportivo Melissano: il comunicato

Lo Spezia ha annunciato questa mattina l'interruzione del rapporto con il direttore sportivo Stefano Melissano. Di seguito il comunicato diramato dalla società ligure sul proprio sito ufficiale: "Spezia Calcio comunica l'interruzione del rapporto lavorativo con il Direttore Sportivo Stefano Melissano.

La decisione è maturata in un clima di rispetto reciproco e piena consapevolezza: i risultati conseguiti sono stati al di sotto delle aspettative e si rende necessario intraprendere un nuovo percorso. Il Presidente Charlie Stillitano ringrazia Stefano Melissano per gli anni trascorsi insieme allo Spezia Calcio, augurandogli le migliori fortune umane e professionali".