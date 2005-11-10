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Spezia, Turati: "Tre punti davvero importanti, mettendo in campo attitudine al sacrifico"

Paolo Lora Lamia
autore
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 00:04Serie C
19.10.2026 00:04Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

"Ringrazio la squadra che ha fatto una partita maschia, tosta, che spesso è andata fuori dai nostri binari, ma che ci ha trovato sempre pronti alla lotta contro una squadra fortissima. Siamo arrivati qui con il piglio giusto e torniamo a casa veramente contenti per aver colto tre punti davvero importanti". Così ha parlato Marco Turati, tecnico dello Spezia, dopo il successo per 1-0 contro il Ravenna.

"Abbiamo permesso a una squadra forte come il Ravenna - prosegue - di sporcare spesso la partita e sfruttare l’impatto fisico che per loro è una qualità importante; noi avremmo potuto gestire meglio e palleggiare di più, sfruttando meglio alcune occasioni. Nell’intervallo ho fatto vedere ai ragazzi quali potevano essere gli sbocchi e in uno di questi è arrivato il gol di Jimenez. Avremmo potuto fare meglio in diverse circostanze, ma alla fine portiamo a casa l’intera posta in palio, mettendo in campo grande attitudine al sacrificio".

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