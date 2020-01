Fonte: Luca Bargellini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna in pista Michele Cerofolini. Come raccolto da TMW, nella giornata di domani sarà perfezionato il suo passaggio alla Casertana, che ha quest'oggi chiuso la trattativa con la Fiorentina - club di appartenenza del portiere classe '99 - per il prestito secco del giocatore.