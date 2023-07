ufficiale AlbinoLeffe, ufficializzato il nuovo tecnico. Squadra affidata a Lopez

Come avevamo anticipato, sarà Giovanni Lopez il nuovo tecnico dell'AlbinoLeffe; con lui arriva Simone Arceci nel ruolo di vice.

Ecco la nota del club seriano:

"U.C. AlbinoLeffe comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a mister Giovanni Lopez.

Nativo di Roma, classe 1967, ex difensore tra le altre di Varese, Fidelis Andria, Vicenza, Lazio, Napoli, Torino e Lodigiani, in carriera ha vinto due Coppe Italia (Vicenza 1996/97 e Lazio 1997/98) oltre a una Supercoppa Italiana (Lazio 1998) e un campionato di Serie B (Torino 2000/01). Da allenatore, dopo l'esperienza alla Cisco Roma, ha affiancato in panchina Edoardo Reja nel ruolo di vice-allenatore della Lazio. Conclusa l'esperienza in biancoceleste, dal 2013 ha allenato le formazioni di Vicenza, Lucchese, Viterbese e Pistoiese. Nella passata stagione, subentrato a gennaio al posto di Emanuele Pesoli, ha guidato per la terza volta in carriera la Viterbese (Serie C Girone C).

Il tecnico sarà coadiuvato da Simone Arceci nel ruolo di allenatore in seconda. Classe 1987, nativo di Fano, ha già calcato i campi di Serie C negli staff di Alma Juventus Fano, Vis Pesaro, Alessandria, Carpi, Pistoiese e Viterbese.

A mister Lopez va il nostro più caloroso in bocca al lupo per la sua nuova avventura sulla panchina bluceleste".